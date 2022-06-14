Пушилин рассказал, чьей победой закончится спецоперация Пушилин заявил, что спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что спецоперация на Украине закончится «полнейшей победой» союзнических сил — России и народных республик, сообщает РИА Новости. Об этом он заявил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову на совместном заседании рабочей группы по взаимодействию между Петербургом и Мариуполем.

Безусловно, специальная военная операция для нас — освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений, — сказал Пушилин.

Он также поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за «искреннее личное участие» в восcтановлении Мариуполя, назвав это крайне важным. По его оцeнке, ощущение личного участия и сопереживания вызывает и работа всей команды городской администрации, связанная с окaзанием помощи Мариуполю.

Ранее Пушилин предположил, что продвижение совместных сил ДНР и РФ в Донбассе в ближайшее время пойдет быстрее, так как сдача в плен боевиков «Азова» имела решающее значение для всей спецоперации. По его словам, сейчас украинские военные всё чаще сдаются в плен и отступают со своих позиций, а их командиры «сделали соответствующие выводы».