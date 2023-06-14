Пушилин: ВСУ никак не могут продвинуться при контрнаступлении

Фото: МО Украины

Украинские войска никак не могут продвинуться по линии фронта в ходе проведения наступательных действий, заявил в ходе выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио главы ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что российские силы проделали серьезную работу над ошибками и теперь противник не должен пройти вперед. При этом он подчеркнул, что маневры ВСУ недооценивать нельзя, передает ТАСС.

Нельзя недооценивать контрнаступление украинских войск, но мы провели серьезную работу над ошибками, недоработками. <...> Как бы противник ни старался, продвинуться серьезно у него не получается, — сказал Пушилин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

8 июня телеканал ABC сообщил со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, что контрнаступление ВСУ уже началось. По данным американских журналистов, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили удары по передовым позициям на юго-востоке страны.