Пушилин: суд над военными с «Азовстали» будет максимально открытым

Украинские военнопленные в исправительном учреждении Донецкой Народной Республики / Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

Суд над украинскими военными и националистами с «Азовстали» будет проходить максимально открыто. На процесс будут приглашены представители стран Запада, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Мы его сделаем максимально открытым, пригласим и международные организации, представителей других стран, в том числе западных, — сказал он.

Пушилин добавил, что для жителей республики преступления украинских военных вполне очевидны. Доказательства их деяний должны быть представлены всему миру.

Ранее глава ДНР сообщил, что устав международного трибунала разрабатывается Генпрокуратурой ДНР и другими профильными ведомствами при поддержке России. Трибунал состоится в Мариуполе. Перед основным процессом пройдёт ряд промежуточных.

Пушили также рассказал, что 31 мая на «Азовстали» были обнаружены ещё несколько заблудившихся украинских боевиков. Их отправили к военнопленным, сдавшимся ранее.