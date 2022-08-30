Пушилин: США готовы отправить Киеву оружие с дальностью до 300 км

Фото: Jennifer Andrade/U.S. Marine Corps

Поступает информация о том, что США готовы поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости со ссылкой на Мининформации республики. Он подчеркнул, что если ВСУ получат столь дальнобойный арсенал, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от населенных пунктов Донбасса.

Сейчас поступает информация, что американцы все же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние, — сказал Пушилин.

Он добавил, что с учетом того вооружения, которое есть у ВСУ на данный момент, линию фронта необходимо отодвигать от границ республики минимум на 70 км после полного взятия ее под контроль союзными силами.

Ранее американская газета Politico предположила, что США поставляют Киеву больше военной помощи, чем рассказывается. В частности, Вашингтон отправил на Украину противорадиолокационные ракеты HARM, хотя о таких вооружениях не сообщалось. Издание также привело сведения неназванных источников о включенных в последний пакет помощи управляемых артиллерийских снарядах Excalibur. Данный шаг Пентагон не афишировал, уточнил автор публикации.