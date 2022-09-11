Пушилин сообщил о тяжелой, но контролируемой ситуации на линии фронта

Фото: Минобороны России

Глава ДНР Денис Пушилин назвал тяжелой ситуацию на границе ДНР с Харьковской областью. Однако, добавил он, союзные силы контролируют ситуацию и по многим направления продвигаются вперед, пишет ТАСС.

Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются. <...> На донецком направлении ситуация прежняя. Киев пытался сделать вброс, что захвачен [донецкий] аэропорт, но командир «Спарты» Артем Жога фейк опроверг, — рассказал Пушилин.

На донецком направлении ситуация остается неизменной. На углегорском направлении войска ДНР вывели из строя военную технику натовского образца, включая польскую самоходную установку. В Доброполье уничтожен вражеский командный пункт.

Пушилин добавил, что боевики ВСУ несут больше потери, так как командование бросает на передовую неподготовленный личный состав. У националистов отсутствуют перспективы в направлении Павловки, Никольского и Егоровки.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики.