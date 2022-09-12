Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском направлении Глава ДНР Пушилин: союзные силы продвинулись на угледарском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед. Имеются определенные успехи, написал он в своем Telegram-канале.

Что касается угледарского направления, наши ребята там <...> стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро? как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи, — подчеркнул глава ДНР.

Он добавил, что союзные силы «подпортили» ситуацию, когда военнослужащие Украины намеревались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска.

Подпортили и железнодорожные пути, — уточнил Пушилин.

Ранее Пушилин выпустил видеообращение, в котором опроверг несколько фейков. В частности, он назвал «полной чушью» слухи о своей отставке.

Глава республики добавил, что также не соответствует действительности информация, что украинское военные заняли аэропорт Донецка.