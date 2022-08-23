Пушилин сообщил о двух погибших в результате обстрела Донецка

Фото: dan-news.info

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о двух погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. По его словам, данные не окончательные, информация уточняется. Также он уточнил, что при атаке использовались снаряды калибра 155 мм образца НАТО.

К сожалению, среди гражданского населения по городу в результате обстрелов есть уже двое погибших. Дальнейшая информация уточняется, — сказал Пушилин.

Он заявил, что украинские власти продолжают прибегать к террористическим методам, обстреливая мирное население, и должны понести заслуженное наказание.

Сегодня, 23 августа, в Ворошиловском районе Донецка зафиксированы прямые попадания в многоквартирный жилой дом и администрацию главы ДНР. По информации Донецкого агентства новостей, в здании правительства начался пожар. Пушилин в результате удара не пострадал. Мэр города Алексей Кулемзин также отметил, что весь центр Донецка подвергается обстрелам.

Сутками ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что военнослужащие ВСУ обстреляли территорию ДНР с использованием боеприпасов НАТО. Отмечается, что удар в 03:45 по местному времени (совпадает с московским) был нанесен по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка. Всего было выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.