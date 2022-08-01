Пушилин: силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Силы Донецкой Народной Республики продолжают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что ВС республики закрепились в поселке Пески и двигаются в направлении Марьинки.

Есть определенные успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая — Константиновка, что позволило выйти на достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки, — сказал Пушилин.

Украинские военные 1 августа начали отступать из Соледара, за который в последние дни велись интенсивные бои, пишет WarGonzo со ссылкой на источник. По данным портала, ВСУ пытаются передислоцироваться в ближайшие города: Краматорск, Часов Яр и Константиновку.

Также отмечается, что в настоящий момент российские войска пытаются взять укрепрайоны ВСУ вблизи Соледара и окружить город. По позициям ВСУ наносят удары авиация, артиллерия и реактивные системы залпового огня.