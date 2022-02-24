Пушилин: штаб операции Объединённых сил Украины в Донбассе уничтожен

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские военные несут потери и просят открыть гуманитарные коридоры. Об этом в Telegram-канале Нармилиции Донецкой народной республики сообщил её представитель Эдуард Басурин. По его словам, военные ВСУ массово отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции.

Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й ОМБр ВСУ, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия, — говорится в сообщении. Ранее жители города Константиновка рассказали NEWS.ru, что...