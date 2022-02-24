Пушилин: штаб операции Объединённых сил Украины в Донбассе уничтожен
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:47, 24 февраля 2022
Глава ДНР Денис ПушилинФото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Штаб операции Объединённых сил (ООС) Украины в Донбассе был уничтожен, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по всей линии соприкосновения по территории Донецкой Народной Республики удары практически не наносятся, огневые точки украинских военных подавляются. Кроме того, ополченцы сбили два самолёта ВСУ Су-24 и два БПЛА Bayraktar TB2.
По всей линии соприкосновения по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются, штаб ООС уничтожен, — сказал он.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что украинские военные несут потери и просят открыть гуманитарные коридоры.
Народная милиция ЛНР также сообщает, что ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования и оставляют боевые позиции.