Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика может войти в состав РФ как отдельный субъект и сохранить слово «республика» в названии, как, например, Татарстан, сообщает RT. При этом он отверг вариант с «областью».
Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому, — сказал он.
Ранее сообщалось, что одним из заместителей нового главы правительства ДНР стал бывший помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев.
Ранее высокую должность в ДНР занял еще один российский чиновник. Бывший первый зам главы Ульяновской области Александр Костомаров стал первым заместителем руководителя администрации главы республики.