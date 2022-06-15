Пушилин рассказал о возможном будущем ДНР в составе России Пушилин: ДНР может войти в состав России как отдельный субъект

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика может войти в состав РФ как отдельный субъект и сохранить слово «республика» в названии, как, например, Татарстан, сообщает RT. При этом он отверг вариант с «областью».

Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому, — сказал он.

Ранее сообщалось, что одним из заместителей нового главы правительства ДНР стал бывший помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев.

Ранее высокую должность в ДНР занял еще один российский чиновник. Бывший первый зам главы Ульяновской области Александр Костомаров стал первым заместителем руководителя администрации главы республики.