Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане Пушилин сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой

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Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин выразил восхищение защитниками ДНР, добавив, что Донбасс обязательно удастся отстоять.

Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, — сказал Пушилин.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил, что продвижение ВСУ на данный момент остановлено в городе Красный Лиман бойцами добровольческого батальона «Барс».

Военный корреспондент Александр Коц позже добавил, что российские силы частично отступили из Купянска в Харьковской области после наступления ВСУ. По сведениям журналиста, отошедшие подразделения занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.