Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин выразил восхищение защитниками ДНР, добавив, что Донбасс обязательно удастся отстоять.
Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, — сказал Пушилин.
Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил, что продвижение ВСУ на данный момент остановлено в городе Красный Лиман бойцами добровольческого батальона «Барс».
Военный корреспондент Александр Коц позже добавил, что российские силы частично отступили из Купянска в Харьковской области после наступления ВСУ. По сведениям журналиста, отошедшие подразделения занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.