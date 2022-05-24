Пушилин рассказал о планах провести трибунал над украинскими военными Глава ДНР рассказал о подготовке трибунала над украинскими военными с «Азовстали»

Денис Пушилин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Устав международного трибунала над украинскими военными, сдавшимися в Мариуполе разрабатывает Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами, особое внимание уделяется максимальной прозрачности суда, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Соловьев Live. Он добавил, что ряд стран уже согласились участвовать в процессе.

Наша основная задача, чтобы трибунал прошел с максимальной оглаской, чтобы он был максимально прозрачным. Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о тех преступлениях неонацистов, которые недопустимы. Устав трибунала сейчас разрабатывается профильными ведомствами, в том числе Генпрокуратурой ДНР, в том числе помогают смежные и профильные ведомства РФ, — заявил Пушилин.

По его словам, перед основным процессом должен пройти ряд промежуточных. Трибунал состоится в Мариуполе.

Пушилин ранее заявил, что общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими боевиками, укрывавшимися на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен.

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева, плененного командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волыну) могут приговорить к смертной казни. Но президент Украины Владимир Зеленский планирует обменять украинских боевиков.