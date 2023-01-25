Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в кварталах Артемовска Пушилин: бои в Артемовске идут в кварталах, которые удерживались ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения, но идет продвижение и в самом Артемовске.

Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником, — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что официальные лица США требуют от президента Украины Владимира Зеленского сменить тактику на фоне неудач ВСУ в Артемовске и готовиться к наступлению на юге страны. В Вашингтоне рассчитывают, что Киев воспользуется преимуществами поставленной Западом новой военной техники, стоимость которой составляет миллиарды долларов.

До этого военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО на Украине. По его словам, Вооруженные силы России добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.