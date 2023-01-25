Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения, но идет продвижение и в самом Артемовске.
Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником, — сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, что официальные лица США требуют от президента Украины Владимира Зеленского сменить тактику на фоне неудач ВСУ в Артемовске и готовиться к наступлению на юге страны. В Вашингтоне рассчитывают, что Киев воспользуется преимуществами поставленной Западом новой военной техники, стоимость которой составляет миллиарды долларов.
До этого военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО на Украине. По его словам, Вооруженные силы России добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.