Пушилин рассказал о подготовке трибунала над «азовцами» Глава ДНР Пушилин: для первого этапа трибунала готовы материалы по 80 преступлениям «Азова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Подготовка к первому этапу трибунала над бойцами полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) почти завершена, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, на сегодняшний день полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений нацбатальона.

Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова», — рассказал он.

Ранее Пушилин сообщил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в ДНР. Кроме того, он заявил, что трибунал над военнослужащими полка «Азов» пройдет в Мариуполе.

9 июля стало известно, что двух бойцов из украинского полка «Азов» приговорили к смертной казни в ДНР. Один из приговоренных военнослужащих Константин Никитенко по кличке Фокс ездил по Мариуполю на БТР и стрелял по людям «для смеха». Второй солдат с позывным Фрост расстреливал пленных морпехов, за что и был приговорен к высшей мере наказания.