Пушилин рассказал о перемещении войск ДНР и ЛНР на Донецкое направление

Подразделения Донецкой Народной Республики, оказывавшие помощь в освобождении ЛНР, перебрасываются на донецкое направление, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, территория Луганской народной республики на данный момент освобождена.

Мы уже можем говорить, что и наш корпус <…> перемещается на донецкое направление. Также перемещается и второй корпус Луганский, - сказалПушилин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что накануне территория Луганской области полностью перешла под контроль РФ и ЛНР. По его словам, только за последние две недели взято под контроль 670 кв. км ее территории, на подконтрольных России территориях продолжат обеспечивать условия для мирной жизни. Основными приоритетами для Вооруженных сил России остаются сохранение жизни и здоровья личного состава, а также безопасности гражданского населения.