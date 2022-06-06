Пушилин рассказал, как ВСУ используют американские вооружения Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ используют американские гаубицы для обстрелов Донецка

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Украинские войска применяют переданные США вооружения для обстрелов мирных жителей, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что речь идет именно о спальных районах Донецка, где нет никаких военных объектов.

Американское вооружение, в частности [гаубицы] М777, уже используется [украинской стороной], — отметил Пушилин.

О том, что Украина не будет наносить удары американскими ракетами по территории России, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax. Он подчеркнул, что Киев думает только о своей территории, а за ситуацией в РФ украинские власти не следят пристально.

Ранее стало известно, что женщина и пятилетняя девочка погибли под обстрелом ВСУ в Макеевке. Всего при атаке были ранены 19 человек, в том числе четыре ребенка. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что при этой атаке были обнаружены осколки американских орудий.