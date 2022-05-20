Пушилин рассказал, что будет с заводом имени Ильича в Мариуполе Пушилин: завод имени Ильича в Мариуполе обязательно восстановят

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что завод имени Ильича в Мариуполе обязательно восстановят. По его словам, ремонт еще не начался, ведется оценка затрат, работают профильные ведомства и выстраивается концепция предстоящего восстановления. Пушилин отметил, что особое внимание уделяется комбинату «Азовсталь». Ранее он говорил, что завод собираются снести и разбить на его месте парк.

Действительно, согласно мнению жителей Мариуполя, в первую очередь планируется помимо того, что будут восстановлены промышленные предприятия, и в том числе крупные, такие как завод Ильича, и сейчас уже ведется определенная подготовительная работа, конечно, особое внимание уделяется заводу «Азовсталь», — рассказал он.

Ранее глава ДНР заявил, что Мариуполь приведут в порядок с акцентом на курортный бизнес. По его словам, в этом республике поможет Россия. Пушилин отмечал, что «Азовсталь» могут снести, так как она наносила сильный ущерб экологии. На ее месте могут разбить технопарк или парковую зону. По оценке главы республики, Мариуполь находится в плачевном состоянии — 60% домов в городе не подлежат восстановлению. Аналогичное мнение высказал глава города Константин Иващенко.