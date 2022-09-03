Пушилин призвал уничтожить идейный центр терроризма на Украине

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Денис Пушилин

Украина стала идейным центром терроризма, такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале. Подтверждением его слов служат киевские обстрелы городов, дистанционное минирование жилых территорий и парков запрещенными противопехотными минами «Лепесток» и «все новые свидетельства пыток и массовых захоронений», считает политик.

Россия накопила громадный опыт борьбы с терроризмом, и он говорит о том, что мы должны работать прежде всего на упреждение. Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности, — заявил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что факты применения запрещенных методов войны обнаруживают подразделения Народной Милиции во взятых под контроль Союзных сил городах республики. По мнению Пушилина, именно они — «настоящее лицо терроризма, черты которого не менялись никогда».

В конце августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продемонстрировал на Совете безопасности организации макет «Лепестка», применяемого ВСУ. Дипломат обратил внимание, что мины представляет собой угрозу для мирного населения, поскольку разбросаны в тылу. Небензя отметил, что всего в ДНР зафиксировали уже 47 подрывов на «Лепестках».