Пушилин: пришло время освобождать Киев, Одессу и другие «русские города» Глава ДНР Пушилин призвал освободить «русские города» на Украине, включая Киев и Одессу

Фото: Александр Река/ТАСС

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе торжественного мероприятия, посвященного 78-й годовщине освобождения Бреста во время Великой Отечественной войны, заявил, что необходимо расширить зону проведения спецоперации и взять под контроль «русские города» Украины. В их число вошли Киев, Полтава, Одесса, Харьков и другие.

Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк, — написал Пушилин в Telegram-канале.

По мнению политика, история Брестской крепости напоминает текущую ситуацию в Донбассе: в обоих случаях местным жителям и военным пришлось первыми «столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма». Пушилин указал, что Донбасс сегодня стал «форпостом русского народа».

В процессии возложения цветов к Вечному огню мемориала «Брестская крепость» помимо Пушилина приняли участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Сегодня утром глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо расширить географию южного направления спецоперации на Украине. Она должна включать Николаев и Одессу, что «обеспечит безопасность границ и положит конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе».

Глава МИД России Сергей Лавров 20 июля указал, что географические задачи спецоперации на Украине изменились: теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики. Он добавил, что в случае поставок Западом украинской армии дальнобойного оружия географические задачи спецоперации отодвинутся ещё дальше.