Пушилин: помогавшие нацбатальонам предприятия будут национализированы

Денис Пушилин / Фото denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com/Global Look Press

Предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие собственникам с Украины или других стран и оказывавшие финансовую поддержку националистическим батальонам, будут национализированы. По каждой из таких компаний работа будет проводиться индивидуально, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность, — заявил он.

Пушили добавил, что спонсирование нацбатальонов является по сути прямым участием в геноциде граждан республики.

Ранее глава ДНР назвал сроки трибунала над пленными украинскими военными. По его словам, первый этап может быть проведен уже до конца лета. Пушили подчеркнул, что необходимо «скорее продемонстрировать преступную сущность нацбатальонов», поэтому затягивать с проведением трибунала не следует.