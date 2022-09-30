Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце ВСУ

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Красный Лиман находится в полукольце и продолжает обстреливаться украинскими военными. В своем Telegram-канале он также написал, что населенные пункты Ямполь и Дробышево вышли из-под контроля Вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. Бои продолжаются.

На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы, — написал Пушилин.

Он заверил, что союзные войска дают отпор бойцам ВСУ и со временем они со всем справятся.

28 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о провале наступления украинских военных на Красный Лиман. По его словам, потери ВСУ составили более 70 человек, а также около 15 единиц боевой техники.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ хотят прорвать фронт. При этом самая опасная ситуация возникла в районе Красного Лимана. Кнутов подчеркнул, что ВСУ пытаются окружить город, чтобы продолжить продвижение вглубь ДНР и ЛНР. Кроме того, большие силы украинцев для прорыва фронта собраны в районе Угледара.