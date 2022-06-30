Пушилин: переданные Киеву «азовцы» не замешаны в военных преступлениях Пушилин: ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной

Фото: Министерство обороны РФ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские пленные, которые были переданы Киеву 29 июня, не были замешаны в военных преступлениях. Он обвинил киевские власти в попытке сорвать обмен пленными по схеме «144 на 144». По словам главы республики, сейчас ведутся переговоры по новому обмену пленными.

Это рядовые «азовцы», не только «азовцы», несколько «айдаровцев», это рядовые националистических батальонов. <...> Это те люди, которые не смогут точно встать в строй, по сути это калеки, которые получили увечные травмы. <...> Их порядка 37 человек, — сказал Пушилин.

Также глава ДНР заявил, что большинство солдат, возвращенных из украинского плена, подвергались пыткам. Он добавил, что им потребовалась срочная медицинская помощь после возвращения домой. По словам Пyшилина, к летчикам на Украине испытывают особую ненависть, поэтому они подвергались особым издeвательствам и пыткам.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование новых фактов о жестоком обращении военнослужащих вооружённых сил Украины с мирным населением. Случаи были выявлены в Харькове, Авдеевке и Краматорске.