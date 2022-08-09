Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими бойцами Глава ДНР Пушилин: трибунал над пленными бойцами Украины пройдет по завершении следственных мероприятий

Фото: dan-news.info

Денис Пушилин

Время и место проведения трибунала над пленными украинскими военнослужащими и боевиками определится после завершения всеобъемлющей работы следственных органов, заявил глава ДНР Денис Пушилин, которого цитирует РИА Новости. Он пояснил, что следователи берут показания, занимаются осмотром позиций, а также изучают вещдоки.

Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу. Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего. По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что трибунал над военнослужащими украинского полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) пройдет в Мариуполе. Он добавил, что власти республики начали подготовку к этому процессу.

9 июля стало известно, что двух бойцов из украинского полка «Азов» приговорили к смертной казни в ДНР. Один из приговоренных военнослужащих Константин Никитенко по кличке Фокс ездил по Мариуполю на БТР и стрелял по людям «для смеха». Второй солдат с позывным Фрост расстреливал пленных морпехов, за что и был приговорен к смертной казни.