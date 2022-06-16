Пушилин исключил участие Приднестровья в спецоперации на Украине Глава ДНР Пушилин: подключение Приднестровья к спецоперации России на Украине не обсуждается

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военные действия Российской Федерации по демилитаризации Украины

Необходимость подключения Приднестровья к военной спецоперации России на Украине пока не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2022 глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что разговоров об этом не было. Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, что российская армия должна обеспечить проход к Приднестровью, а для этого может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая николаево-одесский.

Пока в этом нет необходимости. Таких разговоров никто не вел и никак не обсуждал, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР выразил надежду, что спецоперация России на Украине закончится к концу этого года. Он отметил, что поставки вооружения украинской армии со стороны западных союзников буквально «вынуждают» военных из Донецка не останавливаться на границах республики. По его словам, в первую очередь военизированные формирования ДНР и ЛНР должны обеспечить безопасность местных граждан.

Пушилин также отметил, что в ходе российской специальной операции на Украине нужно освобождать все русские города, в том числе и Одессу.