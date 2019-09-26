https://static.news.ru/photo/cff386ae-e063-11e9-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отклонил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении миротворческого контингента в восточные регионы Украины. По его мнению, с данными функциями справляются силовики руководимой им территории.

ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики, — цитирует Пушилина РИА Новости .

Также глава ДНР сообщил, что достаточным вкладом Белоруссии в мирный процесс является то, что Минск является местом проведения встреч контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Предложение белорусского руководства о введении на нашей границе их контингента мы с благодарностью отклоняем, — резюмировал Пушилин.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы при согласии сторон.

Как писал News.ru, также Александр Лукашенко заявил, что Украина должна быть единой и неделимой. Он признался, что для него «это свято».

До этого высказал мнение, согласно которому конфликт в Донбассе необходимо решать не с помощью формул, предложенных европейцами, а силами трёх славянских народов — русского, украинского и белорусского.