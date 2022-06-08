Пушилин отправил правительство ДНР в отставку

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Правительство Донецкой Народной Республики отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики. Освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики, — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Пушилина.

Правительство ДНР продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина.

21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

24 февраля президент России принял решение о начале специальной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.