Пушилин объяснил, зачем ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке Пушилин: ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке, поскольку пленные начали давать показания против Киева

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона «Азов» привезли в следственный изолятор в Еленовке

Обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленным и произошел из-за того, что содержащиеся там пленные начали давать показания, крайне невыгодные Киеву, заявил в эфире Первого канала глава ДНР Денис Пушилин. Он также добавил, что число погибших украинских военнопленных в результате удара по изолятору в Еленовке возросло до 47.

Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности «Азова», которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами, — сказал Пушилин.

Ранее Минобороны РФ подтвердило удар ВСУ из HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки в Донбассе. Как сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате ракетного обстрела погибли 40 пленных украинских бойцов, еще 75 получили ранения. Пострадали также восемь сотрудников изолятора.

В правозащитном проекте Gulagu.net ранее рассказали, что основная масса украинских военнопленных остается на территории ЛНР и ДНР. Но некоторых везут в Россию и помещают в СИЗО и колонии в основном в приграничных областях — Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и Смоленской.