Пушилин назвал сроки трибунала над украинскими пленными Пушилин: первый этап трибунала над пленными солдатами ВСУ может состояться до конца лета

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый этап Мариупольского трибунала над пленными украинскими солдатами может быть проведен уже до конца этого лета, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что «затягивать с этим вопросом нельзя и нужно скорее продемонстрировать преступную сущность нацбатальонов».

Абсолютно логично, что Мариупольский трибунал будет первым. <...> И я бы здесь все же не затягивал. <...> Я не исключаю, что до конца лета мы успеем провести первый этап трибунала, — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что трибунал над украинскими военными из числа сдавшихся на «Азовстали» будет проводиться в Мариуполе. После этого последуют еще несколько этапов, которые, возможно, будут проводиться в других населенных пунктах.

Между тем заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил возможность обмена пленных с «Азовстали». По его словам, процедуре будут предшествовать переговоры с Украиной.