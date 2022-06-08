Пушилин назначил нового председателя правительства ДНР Пушилин назначил Хоценко председателем правительства ДНР

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Виталий Хоценко

Пост председателя правительства ДНР занял Виталий Хоценко. Соответствующий указ, подписанный 8 июня главой республики Денисом Пушилиным, появился на его сайте. Ранее пост главы кабмина ДНР занимал Александр Ананченко, которому перед отставкой предложили «возглавить развитие госсектора».

Постановляю назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича, — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Пушилин 8 июня отправил в отставку правительство ДНР и председателя правительства республики. Он поблагодарил Ананченко за службу и предложил заняться развитием госсектора.

21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.