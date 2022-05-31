Пушилин: на «Азовстали» нашли «заблудившихся» украинских боевиков

На территории «Азовстали» были обнаружены еще несколько украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live». По его словам, «заблудившиеся» боевики также были отправлены к другим военнопленным.

Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, 3-4 человека, — сказал Пушилин.

Пушилин ранее заявил, что Генпрокуратура республики совместно с российскими профильными ведомствами разрабатывает устав международного трибунала над украинскими военными, сдавшимися в Мариуполе. Особое внимание уделяется максимальной прозрачности суда. Он подчеркнул, что ряд стран уже согласились участвовать в процессе.

Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко сообщил, что на территории республики в данный момент находится 2,3 тысячи пленных бойцов ВСУ и «Азова» с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Он уточнил, что за преступления, которые совершали украинские солдаты, им грозит смертная казнь. Сироватко отметил, что окончательный вердикт военнопленным вынесет суд.