Пушилин: мы не получали обращений от Запада по поводу осужденных наемников

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Денис Пушилин

↵Никаких официальных обращений из Великобритании и Марокко по поводу судьбы осужденных наемников в ДНР не поступало, сообщил глава республики Денис Пушилин, передает ТАСС. Ранее двое подданных Великобритании и один гражданин Марокко были приговорены в республике к смертной казни за совершение военных преступлений.

Видно абсолютное безразличие со стороны Великобритании, от которой нет никаких официальных обращений и заботы о судьбе своих граждан. И немаловажно — нет никаких действий со стороны Киева. То есть, по сути, наемники — списанный материал. Никаких обращений ни из Лондона, ни из Марокко не было​, — сказал он.

Ранее двое британцев Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Сааудан Брагим были признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину. У них есть месяц на обжалование приговора.

Пушилин также допустил возможность помилования иностранных наемников. Однако он усомнился в справедливости возможного решения об их помиловании.