Пушилин: более половины территории Красного Лимана перешло под контроль ДНР

Денис Пушилин / Фото Илья Питалев/РИА Новости

Более половины территории города Красный Лиман перешло под контроль сил Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, до полного контроля остались считанные дни.

На данный момент уже более 50% населенного пункта под нашим контролем. Наши подразделения уже зашли и проводят зачистку в черте города, поэтому, я думаю, остались считанные дни, когда можно считать Красный Лиман освобожденным населенным пунктом, — сказал он.

24 мая Пушилин сообщил о начале штурма города Красный Лиман. По его словам, на сегодняшний день на севере ДНР под контроль властей республики перешли 28 населенных пунктов.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что в ближайшие несколько суток российским бойцам удастся полностью выбить украинских военных из Красного Лимана, если ВСУ не примут решение покинуть плацдарм раньше и отступить на западный берег Северного Донца. Более того, отметил Стрелков, армия РФ активно выдавливает противника из агломерации Северодонецк — Лисичанск.