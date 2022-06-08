«Пугало»: посол России в Лондоне о назначении ракет Brimstone Посол РФ: Киев сможет использовать Brimstone только как «пугало» для обострения вокруг Одессы

Фото: Sergeant Laura Bibby/wikipedia.org

Высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса «воздух — земля» Brimstone

Украина не обладает сооружениями для высокотехнологичных ракет Brimstone, но теоретически может использовать их в качестве пугала для большего обострения обстановки вокруг Одессы, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». Таким образом он прокомментировал обещание правительства Великобритании поставить Киеву ракеты.

Наверное, действительно теоретически Украина где-то могла бы их использовать в качестве такого пугала со стороны берега, я имею в виду, не в мирных целях, не для того, чтобы помочь выводить корабли [из портов], а, конечно, наверное, еще для большего обострения обстановки вокруг Одессы, — сказал Келин.

В начале мая премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинские военные получат тысячи приборов ночного видения, радары и беспилотники большой грузоподъёмности. Кроме того, Лондон решил отправить Киеву ракеты Brimstone, противокорабельные ракетные системы и бронемашины для эвакуации людей.

По словам военного эксперта Владимира Ераносяна, на британские ракеты Brimstone, которые поступили в распоряжение ВСУ, Россия ответит своими зенитно-ракетными комплексами «Кинжал», «Панцирь» и «Штиль», которые способны уничтожить любые ракеты как на старте, так и на марше.