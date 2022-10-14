Публицист: поставляемое Киеву оружие может обернуться против Европы Публицист Новоселов предупредил, что поставляемое Киеву оружие может обернуться против Европы

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета NLAW

Поставки западного вооружения на Украину не подвергаются жесткому контролю, из-за чего его часть оседает на черном рынке, рассказал «360» публицист Иван Новоселов. По его словам, оружие, пришедшее в негодность или «утерянное» в ходе боев украинского конфликта, попадает в руки преступных группировок и в горячие точки — в Боснию и Косово, на Ближний Восток, в Африку. Эксперт отметил, что продаваемое украинскими военными вооружение оседает именно в Европе и может привести к изменению в местном преступном мире. Публицист уточнил, что процветающая и слабая Европа станет легкой добычей для украинских ветеранов, которые приедут в регион для «воссоединения семей».

По анонимным сообщениям украинских военнослужащих, незаконная торговля оружием процветает на всех уровнях, от сержантов до генералов. Продается не только западное оружие — продается все. Легко списать вооружение как пришедшее в негодность, утерянное или уничтоженное в боях либо операциях, и никто не способен это проверить, — пишет Новоселов.

Публицист рассказал, что в даркнете есть много магазинов, а украинцы известны на черном рынке оружия еще со времен распада СССР. Он напомнил, что в страну уже поставлено вооружения на $100 млрд, а учитывая уровень коррупции на Украине, можно легко представить, что хотя бы некоторые украинцы не устояли перед искушением «немного заработать».

Как считает Новоселов, после окончания конфликта преступный мир Европы ждут большие изменения, когда через границу для «воссоединения с семьями» поедут сотни тысяч украинцев с боевым прошлым и доступом к оружию.

Все равно останутся люди, которые предпочтут «легкие деньги» и «красивую жизнь» в Европе тяжелой повседневной работе у себя дома. Это часто происходит в послевоенное время. Многие ветераны Вьетнама и Ирака в США, равно как и многие ветераны Афганистана и Чечни в России, так и не нашли себе место в гражданской жизни, — добавил он.

Профессор Александр Гусев ранее заявил, что Германия не станет направлять на Украину тяжелые танки Leopard 2, так как они могут просто не доехать до линии фронта. По его словам, немцы убеждены, что танки могут сразу после поставки на территорию Украины оказаться в руках Вооруженных сил России из-за коррупции в рядах ВСУ. Эксперт полагает, что если ФРГ и поделится с Украиной оружием, то только старыми образцами, например Leopard 1.