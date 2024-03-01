Публичный конфликт Макрона и Шольца поставил под угрозу Украину Bloomberg: разлад Макрона и Шольца подрывает усилия Евросоюза по защите Украины

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Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Напряженные отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем непосредственно отражаются на Украине, пишут авторы Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. По данным агентства, разногласия евролидеров могут привести к тому, что российские войска уже к лету смогут прорвать оборону ВСУ.

Размолвка между союзниками Украины произошла в трудный момент. <...> Поскольку европейские страны не выполняют обещания по артиллерийскому вооружению и не получают жизненно важную помощь от США, одобренную конгрессом, украинские официальные лица обеспокоены тем, что российские войска могут прорвать их оборону к лету, — пишет Bloomberg.

Авторы указали, что Макрон специально заявил о возможности разместить военный контингент на Украине, зная, что это идет вразрез с позицией Шольца. Канцлер практически сразу выступил с опровержением слов французского лидера, указав, что европейских войск на Украине не будет. Журналисты пришли к выводу, что таким образом политики обнажили разрозненность позиций, которая имеется в ЕС.

Разногласия подчеркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе, их разные стили, а также то, как эта напряженность распространяется, ставя под угрозу ход конфликта, который в последнее время склоняется в пользу России, — говорится в статье.

Кроме того, один французский чиновник рассказал журналистам, что Макрон считает Шольца политиком «без мужества и амбиций», способным мыслить только краткосрочными перспективами. Источники агентства также сообщают, что между немецким и французским лидерами с первого дня не сложилось взаимопонимания.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Франции Стефан Сежурне заявил, что боевые подразделения армии республики не отправятся на Украину. Он подчеркнул, что французы не будут «умирать за Украину».

До этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону после его слов об отправке войск на Украину. По его словам, глава республики может втянуть страну в военный конфликт и развязать третью мировую войну.