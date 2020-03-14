https://static.news.ru/photo/19258548-6606-11ea-9b44-fa163e074e61_660.jpg Фрагмент афиши мастер-класса Татьяны Мужицкой Фото: dpsu.gov.ua

Российскому психологу Татьяне Мужицкой отказали во въезде на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма.

Россиянка была задержана сотрудниками украинской Госпогранслужбы в пункте пропуска «Жуляны» в киевском аэропорту имени Сикорского.

По словам пограничников, она заявила, что приехала навестить подругу. Однако было установлено, что на самом деле психолог собиралась проводить мастер-класс под названием «Теория невероятности», на который были проданы билеты, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что во въезде на Украину отказали российскому певцу Сергею Куприку. Основанием для этого послужило посещение им Донбасса.