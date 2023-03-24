Психически неуравновешенный мужчина въехал в толпу людей в Германии N-TV: на стоянке аэропорта Кёльн/Бонн водитель намеренно наехал на толпу людей

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Мужчина за рулем автомобиля въехал в толпу людей в аэропорту Кёльн/Бонн на западе Германии, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на местные правоохранительные органы. Несколько пешеходов получили легкие травмы и были госпитализированы, о летальных исходах не сообщается.

Инцидент произошел на парковке аэропорта в районе 09:30 по местному времени. За рулем был 57-летний мужчина. По предварительной информации, наезд на пешеходов был намеренным. Сообщается, что у злоумышленника, вероятно, проблемы с психикой. При задержании водитель автомобиля оказал сопротивление, двое полицейских получили легкие ранения.

Ранее в китайском городе Гуанчжоу водитель BMW въехал в толпу пешеходов, а после инцидента вышел из автомобиля и стал разбрасывать деньги. Телеканал BBC со ссылкой на местные источники сообщил, что «с высокой долей вероятности» это был целенаправленный наезд, а не случайная авария.

22-летний водитель сбил насмерть как минимум пять человек, еще 13 пешеходов увезли в больницу с разными травмами. При бегстве с места происшествия он совершил попытку наезда на сотрудника полиции. Правоохранительные органы позже смогли задержать злоумышленника.