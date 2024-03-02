«Психически больной»: в ФРГ обрушились на Шольца после беседы военных Бизнесмен Дотком: запись беседы военных говорит о сумасшествии Шольца

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет Германию к войне с Россией, прокомментировал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Twitter (Х) опубликованный разговор немецких офицеров о возможной бомбардировке Керченского моста. По его мнению, немецкие военные действительно планировали нападение на объект, стараясь остаться «незамеченными».

Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией <...> [он] психически больной, — написал Дотком.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможности атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus позором и потерей лица для ФРГ. Это уже не та Германия, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы, резюмировал он.

До этого Минобороны Германии опубликовало итоги первой проверки записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. В ведомстве признали файл подлинным: специалисты исключили подделку с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, указано, что военнослужащие проявили халатность при обсуждении удара: виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией известила в своем Telegram-канале о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».

При этом военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец еще до этих событий был уверен, что российским войскам нужно просчитать все возможные варианты атаки на Крымский мост. По сооружению могут планировать удары с применением дальнобойной и гиперзвуковой ракеты, могут атаковать как с суши, так и из-под воды, предупреждал Баранец.