Молдавия возобновит прямое авиасообщение с Россией Air Moldova возобновит прямые рейсы между Москвой и Кишиневом с 1 октября

Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении регулярных авиаперелетов между Кишиневом и Москвой, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте перевозчика. Полеты между столицами были приостановлены с февраля 2022 года.

Отмечается, что решение было принято после многочисленных просьб граждан Республики Молдова, которые хотят воссоединиться с родственниками из России или вернуться домой. Также в авиакомпании отметили, что возобновление полетов связано с требованиями пассажиров использовать авиабилеты, купленные в период пандемии и после прекращения авиасообщения в феврале.

<...> Обстоятельства [ограничений перевозок] создавали трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни пассажиров: необходимость многократного приобретения билетов по повышенным ценам, время, затрачиваемое на передвижение по суше, несоответствия рейсов с пересадкой, особенно в случаях неотложной медицинской помощи, — отметили в авиакомпании.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал журналистам на Восточном экономическом форуме, что авиакомпания планирует внести изменения в зимнее расписание и возобновить полеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По словам Александровского, могут быть также открыты рейсы в Египет и Индию.