Проживающие на Западе дети Кличко вызвали недовольство на Украине «Информатор»: дети Кличко отдыхают и учатся в США

Фото: Социальные сети

Виталий Кличко

Дети мэра Киева Виталия Кличко живут, учатся и отдыхают на Западе, пока на Украине ведутся боевые действия, пишет местное издание «Информатор». По его данным, наследники градоначальника планируют строить карьеру именно за границей.

Пока Кличко занят очисткой дорог от снега, новогодней елкой в столице, его дети живут за границей, — говорится в материале.

Как пишет издание, старшему сыну Кличко Егору-Даниэлю 23 года, он некоторое время проживал в Майями, а сейчас учится в Лондонской школе экономики, где изучает глобальный менеджмент. Сам Егор в соцсетях сообщал, что планирует строить карьеру в сфере менеджмент-консалтинга. В материале указывается, что младший сын политика 18-летний Максим поступил в Taft School в США, это престижная частная школа-интернат в Коннектикуте, известная своими спортивными командами.

Ранее сообщалось, что многие высокопоставленные украинские чиновники, как бывшие, так и действующие, отправили сыновей за границу после начала спецоперации на Украине. Это позволяет избежать не только неприятностей, связанных с конфликтом, но и риска мобилизации в ВСУ. Например, дети спикера Верховной рады Руслана Стефанчука живут в Европе. Его дочь Злата учится в столице Австрии. Сын Олесь, который в 2022 году достиг совершеннолетия, жил вместе с сестрой в Вене.