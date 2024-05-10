Провокаторы попытались сорвать шествие в честь Дня Победы РИА Новости: провокаторы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Вене

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Global Look Press

Группа провокаторов с флагами Украины совершила попытку сорвать шествие «Бессмертного полка» по случаю 79-летия Победы в центре Вены, сообщил корреспондент РИА Новости. По информации СМИ, полиции удалось оттеснить их от памятника героям Советской армии.

Колонна с фотографиями воевавших родственников двигалась от центральной площади Мария-Терезиен-Плац, уточнили журналисты. К монументу также стянулись провокаторы, говорится в статье.

Неизвестные выкрикивали лозунги в громкоговорители и старались помешать шествию. Сотрудникам местных правоохранительных органов пришлось оттеснить провокаторов подальше от памятника, констатировали в издании.

Ранее полиция Берлина не позволила шествию «Бессмертного полка» пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Правоохранители пускали участников акции группами по десять человек. Людям пришлось собираться недалеко от мемориала из-за решения местных властей перегородить путь от Бранденбургских ворот.

До этого акция «Бессмертный полк» прошла в столице Китая Пекине в день празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В памятном шествии приняли участие более 700 человек. В числе участников были граждане России, стран СНГ, а также потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в сражениях.