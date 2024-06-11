«Провокация»: посол заступился за задержанную в Дании россиянку Посол Барбин: Москва потребует освобождения задержанной в Дании россиянки

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Задержание гражданки России в Дании является провокацией иностранных спецслужб, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные действия совершаются, чтобы запугать россиян. Барбин подчеркнул, что Россия потребует незамедлительного освобождения соотечественницы.

Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с родиной, — сказал посол.

Барбин предположил, что ситуация может быть связана с распространением фейковых статей в датской прессе. Речь идет о публикациях о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом.

Ранее телекомпания Danmarks Radio со ссылкой на местную службу безопасности (РЕТ) сообщила, что гражданка России, подозреваемая в «содействии российской разведслужбе», задержана в Дании. Отмечается, что задержание произошло на острове Зеландия и связано с «денежными потоками из российских госфондов».

По данным телекомпании, девушку заподозрили в «обеспечении иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании». Предполагается, что россиянку отпустят после допроса.