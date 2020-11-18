Проветривание способно снизить риск заражения COVID-19 на 70%

Британские власти в рамках борьбы с распространением коронавируса выпустили видеоролик о важности проветривания помещений.
Ролик был снят при участии учёных из университета Лидса, которые выяснили, что нахождение в хорошо проветриваемой комнате более чем на 70% снижает вероятность заражения от находящихся в воздухе частиц коронавируса.
Сейчас, когда мы проводим больше времени в помещениях, эксперты рекомендуют, чтобы люди либо регулярно в течение дня открывали окна настежь на 10–15 минут, либо постоянно оставляли окна немного приоткрытыми, — говорится в сообщении правительства страны.
Также специалисты советуют вентиляционные системы и кухонную вытяжку в качестве дополнительных способов очищения воздуха. Особенно важно проветривать помещения во время присутствия там посторонних людей, а также членов семьи, которые болеют коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что проветривать квартиру необходимо два-три раза в день или чаще, если позволяет погода, а также после визитов коммунальщиков или сотрудников служб доставки.