Проветривание способно снизить риск заражения COVID-19 на 70%

https://static.news.ru/photo/1917e4a6-29ab-11eb-9c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британские власти в рамках борьбы с распространением коронавируса выпустили видеоролик о важности проветривания помещений.

Ролик был снят при участии учёных из университета Лидса, которые выяснили, что нахождение в хорошо проветриваемой комнате более чем на 70% снижает вероятность заражения от находящихся в воздухе частиц коронавируса.

Сейчас, когда мы проводим больше времени в помещениях, эксперты рекомендуют, чтобы люди либо регулярно в течение дня открывали окна настежь на 10–15 минут, либо постоянно оставляли окна немного приоткрытыми, — говорится в сообщении правительства страны.

Также специалисты советуют вентиляционные системы и кухонную вытяжку в качестве дополнительных способов очищения воздуха. Особенно важно проветривать помещения во время присутствия там посторонних людей, а также членов семьи, которые болеют коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что проветривать квартиру необходимо два-три раза в день или чаще, если позволяет погода, а также после визитов коммунальщиков или сотрудников служб доставки.