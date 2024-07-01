«Проверяют на слабо»: политолог объяснил, зачем НАТО набросилось на Китай Политолог Перенджиев: НАТО пытается запугиванием отсечь Китай от России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

НАТО набросилось на Китай с целью отсечь страну от России, считает военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Североатлантический альянс проверяет КНР «на слабо». По его словам, до этого НАТО попыталось запугать Россию, но ничего не получилось.

Проверяют на слабо Китай. Нас уже проверили и понимают, что номер не проходит. Решили попробовать отсечь от нас союзника запугиванием. Китай не очень смело реагирует на санкции. Некоторые китайские банки показали, что боятся американских санкций. В этом основания западной стороны, что Китай можно запугивать, — пояснил Перенджиев.

Как считает эксперт, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга указывают на то, что Альянс готов увеличить конфликтность с Китаем. По его словам, речь идет не только о конфликте вокруг Тайваня. Политолог выразил уверенность, что НАТО хочет расширить пространство противостояния с Россией и Китаем за счет овладения арктическими ресурсами и установления контроля над Северным морским путем.

НАТО и AUKUS (Альянс технического сотрудничества в обеспечении безопасности США, Великобритании и Австралии. — NEWS.ru) хотят установить контроль над судоходством в Тихом океане, а этим планам серьезно мешает Китай. Китай не хочет быть официальным военным союзником России, а выступает только за союзное партнерство. Но в освоении Северного морского пути, арктических ресурсов и обеспечении безопасности судоходства в Тихом океане Китай — наш самый верный союзник, — добавил эксперт.

Столтенберг ранее заявил, что Китай несет угрозу для Тайваня в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подстрекает к конфликту в Европе. По его словам, НАТО углубит сотрудничество с Австралией, Южной Кореей, Японией и Новой Зеландией.