«Провал для НАТО»: депутат бундестага оценила саммит по Украине в Швейцарии Депутат ФРГ Дагделен сочла бессмысленным проведение саммита по Украине без РФ

Фото: МО Украины

Число участников мирного саммита по Украине в Швейцарии продолжает сокращаться, обратила внимание депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен на своей странице в соцсети X. По ее словам, конференция обернулась для НАТО провалом. Парламентарий добавила, что считает участие России в переговорах необходимым условием для получения существенных результатов.

Провал для НАТО: число стран-участниц «мирного саммита» [Владимира] Зеленского в Швейцарии продолжает сокращаться, даже Министерство иностранных дел Германии понизило статус встречи до «пространства для обмена мнениями». Для реальных переговоров необходимо участие России, — написала она.

Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщила, что для участия в «мирном саммите» по Украине, который пройдет 15–16 июня на курорте Бюргеншток, зарегистрировались 90 государств. По ее словам, примерно половина из этих стран будет представлена на уровне глав государств и правительств, остальные пошлют на конференцию министров и представителей. Полный список участников планируется опубликовать вечером 14 июня.

Там же Амхерд заявила, что после саммита в Бюргенштоке власти страны хотят организовать новую встречу по Украине. По ее словам, на этот раз она будет с участием России. Президент выразила уверенность, что достичь долгосрочного и устойчивого мира возможно только совместными действиями всех стран.