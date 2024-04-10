Противозачаточный имплант может убить британку Противозачаточный имплант на шесть лет застрял в легочной артерии британки

В Великобритании 29-летняя Ребекка Харди оказалась в опасности из-за противозачаточного импланта, который ей вживили в плечо, передает The Mirror. Операция по имплантации прошла 2018 году, но девушка не ощущала девайс под кожей. Медики уверяли ее, что повода для беспокойства нет — имплант вживили надежно и глубоко. Но в 2021 году выяснилось, что контрацептив попал пациенте в легочную артерию. Теперь его извлечение чревато летальным исходом.

Я никогда не чувствовала его в левой руке. Я позвонила в клинику на следующий день после того, как мне его установили, и сказала, что не чувствую импланта в руке, и они сказали мне подождать и перезвонить, если ощущения не поменяются, — рассказала Харди.

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