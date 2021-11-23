Противники «Северного потока — 2» в бундестаге выступили против санкций США
Депутат бундестага Норипур заявил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» неприемлемы для ФРГ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:50, 24 ноября 2021
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Новые санкции США против трубопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми. Об этом заявил депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в немецком бундестаге Омид Норипур. Его слова приводит агентство Reuters.
Новые санкции США неприемлемы и для противников «Северного потока — 2», — заявил политик.
По его словам, зелёные всегда боролись с трубопроводом, однако и они не могут понять, «какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяют санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».
Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским, — резюмировал Норипур.
Накануне в США начали действовать новые санкции из-за «Северного потока — 2». Их ввёл американский Минфин. Ограничения касаются базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, ходящего под российским флагом. По информации Минфина, санкции введены в соответствии с законом США «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) от 2019 года.