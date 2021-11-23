Противники «Северного потока — 2» в бундестаге выступили против санкций США

Новые санкции США против трубопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми. Об этом заявил депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в немецком бундестаге Омид Норипур. Его слова приводит агентство Reuters.

Новые санкции США неприемлемы и для противников «Северного потока — 2», — заявил политик.

По его словам, зелёные всегда боролись с трубопроводом, однако и они не могут понять, «какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяют санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».

Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским, — резюмировал Норипур.

Накануне в США начали действовать новые санкции из-за «Северного потока — 2». Их ввёл американский Минфин. Ограничения касаются базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, ходящего под российским флагом. По информации Минфина, санкции введены в соответствии с законом США «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) от 2019 года.