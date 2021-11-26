Против журналиста на Украине возбудили дело за видео с выстрелом из гаубицы

Уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова возбудило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Это произошло после публикации журналистом в Сети видео, на котором он стреляет из гаубицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеоролик со стрельбой журналист опубликовал в субботу, 27 ноября. Он отметил, что видео было снято ранее, однако точного времени не уточнил. Также он не сообщил, при каких обстоятельствах появились эти кадры.

Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей в Донбассе — но исключительно к гибели... убийц украинского народа, — сообщил Бутусов в сопроводительном тексте к видео.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста появилась в дальнейшем на сайте ГБР.

Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены, — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе следствия будут проверены возможные должностные нарушения, которые допустили лица, давшие гражданскому лицу доступ к вооружению.

Проверка будет проведена по статьям о нарушении правил обращения с оружием и планировании, подготовке и ведению «агрессивной войны».

Как полагает следствие, действие на видео происходило вне зоны конфликта в Донбассе.

Действия журналиста также осудили в Министерстве обороны Украины и в киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Как полагает сам Бутусов, уголовное дело стало местью за перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пресс-марафона 26 ноября. Тогда украинский лидер заявил, что журналист работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, когда не получил должности в Министерстве обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, провёл пресс-конференцию в Киеве, которая продолжалась 5,5 часа. В ходе конференции он, в частности, заявил, что получил информацию о якобы планирующемся 1 декабря гoсударственном перевороте. По его словам, к этому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Россия. Глава государства добавил, что на госпереворот планировалось выделить миллиарды долларов.