Против Москвы? Зачем Украина предложила полякам особый статус Законодательная инициатива Киева породила множество теорий, в том числе самых невероятных — якобы о готовности Зеленского сдать часть земель Польше

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Законопроект об особом статусе граждан Польши на территории Украины вызвал эмоциональные обсуждения не только в этих странах. Об инициативе Киева не менее заинтересованно рассуждают соседи в России и Белоруссии. Даже заявление президента Лукашенко, сделанное на встрече с президентом РФ 23 мая, об опасности «расчленения Украины» со стороны Польши эксперты связали с данной законодательной инициативой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразилась в отношении особого статуса поляков на Украине более конкретно. «Не сепаратисты, а сам президент страны передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — написала Захарова в Telegram. Что стоит за намерением Киева повысить статус граждан Польши на территории своей страны — в материале NEWS.ru.

В Польше законопроект встретили воодушевлённо, но на официальном уровне подчеркнули главным образом его символичность, хотя и не исключили пользы от него в будущем. В эфире польского телевидения заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач уточнил, что «это символический жест, но он может иметь конкретное практическое измерение, точно сблизит наши народы, в том числе и с правовой точки зрения».

Позже стали известны конкретные положения законопроекта, которые трудно назвать сугубо символичными. Например, граждан Польши после принятия закона можно будет назначать на должности в государственных органах власти, в том числе на госпредприятиях стратегического назначения с допуском к секретным данным, а также на должности в судах, включая Конституционный суд. Эксперты предположили, что данный закон широко откроет ворота перед поляками для участия в боевых действиях против России. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что теперь для ввода польского воинского контингента на территорию Украины её власти получат веские основания.

Конституционный суд Украины Shutterstock

Критики законопроекта считают, что русофобия стала чуть ли не национальной идеей Польши, поэтому сближение поляков и украинцев они расценивают как их стремление более активно дружить против Москвы. Наиболее ярким примером этой нетерпимости называют нападение на посла России Сергея Андреева, которого облили красной краской во время возложения цветов к мемориалу советских солдат в Варшаве 9 мая.

Есть предположение, что инициатива Зеленского об особом статусе для поляков нужна, чтобы наладить более интенсивные военно-технические отношения между двумя странами, поскольку весомая часть западного вооружения проходит через Польшу. Однако политолог Валерий Карбалевич с такой гипотезой не согласился.

Военно-технические связи, в частности поставки вооружения, осуществляются не простыми поляками, а специальными структурами. Эти вопросы связывать нельзя, — заключил политолог в беседе с NEWS.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмотрела на инициативу Зеленского с геополитической точки зрения. Она увидела в ней стремление украинского руководства легализовать «де-факто захват своей страны». Киевский режим уничтожает собственную идентичность под видом её сохранения, утверждает Захарова.

Отношения между Польшей и Украиной могут быть частью серьёзных геополитических замыслов Запада. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Польша давно себя позиционирует центром силы в Европе, максимально не зависящим от Брюсселя. Польша гордится особыми отношениями с Вашингтоном и Лондоном. Таким образом в Европе сейчас пытаются создать второй центр силы, который будет подконтролен именно США и Великобритании, а не Брюсселю. Это будет второй Евросоюз с участием соседних с Польшей прибалтийских стран, Украины, Турции и других. Интересный для Запада проект от Балтийского до Средиземного моря. Два центра силы в Европе будут конкурировать за внимание Вашингтона. Когда мы говорим в этом контексте об отношениях Варшавы и Киева, то надо признать, что и это прежде всего политический проект, призванный продемонстрировать влияние Польши, которая получает возможность больше участвовать в политической жизни Украины, — уточнил политолог.

Владимир Зеленский сообщил о законопроекте об особом статусе поляков в день визита в Киев президента Польши Анджея Дуды. Это позволило экспертам выдвинуть множество версий, в том числе и диаметрально противоположных. Если одни утверждали, что законопроект попросту привёз с собой Дуда, чтобы Зеленский только обнародовал его, то другие, напротив, уловили в этом совпадении инициативу благодарного Киева.

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и президент Украины Владимир Зеленский Ukraine Presidency/Global Look Press

Как мне сообщил источник из офиса президента, основная цель приезда главы Польши Дуды на Украину — обговорить с Зеленским условия и время возможной передачи под контроль западных областей Украины. Дуда мечтает войти в историю как тот, кто вернул Польше Львов, — написал в Telegram бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Однако политолог Валерий Карбалевич считает спекуляции насчет «сдачи Украиной своих земель Польше» странными и не имеющими под собой оснований. Он обратил внимание, что похожий тезис уже несколько раз выдвигал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Эту идею он подхватил у главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Для Лукашенко важно перевернуть ситуацию вверх ногами. Это понятный для него пропагандистский тезис. Что касается закона об особом статусе граждан Польши на территории Украины, то он объясняется тем, что сейчас сложились самые лучшие отношения между этими странами, — убеждён собеседник интернет-издания.