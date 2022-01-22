Против митингующих из-за антиковидных мер в Брюсселе применили водомёты

На акции протеста против санитарных ограничений в Европейском квартале Брюсселя произошли масштабные столкновения митингующих с полицией. Правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ, сообщает ТАСС. Несколько сотен протестующих, выйдя из основной колонны, попробовали прорвать полицейское оцепление вокруг здания европейской полиции, а также бросали в полицейских петарды и бутылки. В ходе столкновений были задержаны до 10 человек.

В общеевропейской манифестации в столице ЕС участвуют жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии и граждане государств ЕС, живущие в Брюсселе.

Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер, — заявил участник акции, преподаватель Свободного университета Брюсселя (ULB) по имени Жак.

На разрешённую городскими властями акцию вышло около 50 тыс. человек, в основном по маршруту основной колонны ситуация спокойная. Протест организован неправительственной организацией Europeans United («Объединённые европейцы»), в неё вошли активисты как правых, так и левых взглядов. По данным организаторов, всего в манифестации может принять участие свыше 100 тыс. человек. Участники акции требуют от правительства страны уйти в отставку из-за нарушений конституции.

Во время беспорядков участники митинга разгромили офис Европейской службы внешних связей. Напавшую группу полиция отогнала, применив водомёты и слезоточивый газ. В Брюсселе температура воздуха не опускается ниже +4 градусов, что разрешает использование водомётов. Сообщается, что пока данный инцидент носит единичный характер.

Колонна протестующих прошла от Северного вокзала по улицам Брюсселя до парка Пятидесятилетия, где пройдёт их основной митинг. По всему маршруту митингующих стоит полицейское оцепление. Ожидается, что движение транспорта в центре будет серьёзно ограничено.

Ранее сообщалось, что восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков при попытке участников антиковидного протеста проникнуть в здание Народного собрания (парламента) в болгарской столице Софии. Пятеро из них были доставлены в неотложное отделение Военно-медицинской академии.